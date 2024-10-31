انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (1)-(0) أهلي جدة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي جدة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي.

ويلعب اتحاد جدة أمام أهلي جدة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب كريم بنزيمة عن صفوف اتحاد جدة، فيما يفقد اهلي جدة خدمات إدوارد ميندي للإصابة.

لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد في دربي جدة بالدوري السعودي دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق90+8 هجوم مرتد لصالح الاتحاد ومن ثم تمريرة من كانتي إلى ديابي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

ق82 دخول روبرتو فيرمينو بدلا من سعد بالعبيد

ق60 حكم المباراة يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق59 جوووول لصالح الأهلي عن طريق فرانك كيسي.

ق48 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق موسى ديابي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 صالح الشهري يسجل الهدف الأول لاتحاد جدة بعد عرضية متقنة من موسى ديابي

ق26 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق موسى ديابي مرت بجوار المرمى.

ق20 عرضية خطيرة من رياض محرز يبعدها عبد الإله العمري مدافع اتحاد جدة

ق13 انطلاق رائعة من ستيفن بيرجوين وتصدي رائع من عبد الرحمن الصانبي حارس أهلي جدة

ق7 حسام عوار يطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد احتكاك مع علي مجرشي مدافع أهلي جدة

انطلاق المباراة