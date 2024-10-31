تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم.. وفيرمينيو على الدكة
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 20:29
كتب : FilGoal
يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة جدة على الثنائي رياض محرز وإيفان توني في التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد في دربي جدة.
ويلعب اتحاد جدة أمام أهلي جدة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
فيما سيعوض عبد الرحمن الصانبي غياب الحارس المصاب إدوارد ميندي.
وجاء تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.
خط الدفاع: سعد بلعيد- روجر إيبانز-ريان حامد – على مجرشي.
خط الوسط: فرانك كيسيه – جابري فيجا- على الأسمري.
خط الهجوم: فراس البريكان- إيفان توني- رياض محرز.
ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري بـ11 نقطة.
ويأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.
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