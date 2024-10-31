تشكيل اتحاد جدة - كانتي وديابي أساسيان.. والشهري يعوض غياب بنزيمة
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
يعتمد المدرب الفرنسي لوران بلان مدرب اتحاد جدة على الثنائي الفرنسي موسى ديابي ونجولو كانتي في التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في دربي جدة.
ويلعب اتحاد جدة أمام أهلي جدة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
فيما سيعوض المهاجم الدولي السعودي صالح الشهري غياب المصاب كريم بنزيمة.
وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.
الدفاع: ماريو ميتاي- سعد آل موسى- عبدالإله العمري- مهند الشنقيطي.
خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو- حسام عوار
خط الهجوم: ستيفن بيرجوين- صالح الشهري - موسى ديابي.
ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري بـ11 نقطة.
ويأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.
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