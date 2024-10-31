بنزيمة وميندي يغيبان عن دربي جدة

سيغيب النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة عن مباراة فريقه المرتقبة ضد الأهلي في دربي مدينة جدة.

ويلعب اتحاد جدة أمام أهلي جدة بعد قليل ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن اتحاد جدة تعرض بنزيمة للإصابة في العضلة الخلفية اليسرى واستبعاده من قائمة مواجهة أهلي جدة.

ومن المقرر ان يعتمد لوران بلان مدرب اتحاد جدة على المهاجم الدولي السعودي صالح الشهري لتعويض غياب بنزيمة.

بنزيمة سجل 8 أهداف خلال 8 مباريات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

فيما يغيب السنغالي إدواردو ميندي عن صفوف أهلي جدة في المباراة ذاتها التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة.

وتعرض الحارس السنغالي لتمزق بسيط في العضلة الضامة خلال المواجهة أمام الأخدود الجمعة الماضي.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري بـ11 نقطة.

ويأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.