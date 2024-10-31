اتحاد الكرة يكشف عقوبتين على الزمالك بعد أحداث السوبر ضد بيراميدز

قرر اتحاد الكرة اليوم الخميس تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر الذي أقيم في الإمارات.

وكشف اتحاد الكرة اليوم عن قراراته التي جاءت كالتالي:

** تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

** إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد "دونجا" 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

** وفقآ للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

يذكر أن الأمر ذاته انطبق على محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا المنتقل إلى البنك الأهلي والذي تم إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لما بدر منه في مواجهة الأهلي آنذاك.

وأكد اتحاد الكرة وقتها أن عقوبة الإيقاف تسري على كأس السوبر فقط.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر وخسر النهائي أمام الأهلي بالطريقة ذاتها.