عاد للتدريب بعد 8 أشهر.. باناثينايكوس يتعاقد مع فيتوريا

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

روي فيتوريا

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني عن تعاقده مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفريق.

وأعلن باناثانايكوس إقالة مدربه دييجو ألونسو قبل يومين.

ويحتل باناثينايكوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 9 مباريات، بـ 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين.

أخبار متعلقة:
المستشار القانوني لاتحاد الكرة: تعجبت من عقد فيتوريا.. وسأكشف تفاصيل أخرى مستقبلاً مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيفا رفض دعوى فيتوريا بالحصول على 4 ملايين يورو

وفاز فيتوريا بلقب كأس البرتغال مع فيتوريا جيماريش موسم 2012ـ2013، قبل أن يقود بنفيكا من 2015 إلى 2019، ويتوج معه بستة ألقاب.

وقاد فيتوريا فريق النصر السعودي في يناير 2019 وفاز معه بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018 - 2019، وكأس السوبر السعودي 2019 على حساب التعاون بركلات الترجيح.

كما قاد فيتوريا خلال مسيرته نادي سبارتاك موسكو، والمنتخب المصري خلال الفترة من يوليو 202 حتى فبراير 2024.

ورحل فيتوريا عن تدريب المنتخب المصري بعد وداع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وانتهت أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري، بعد رفض شكواه لـ لجنة أوضاع اللاعبين بـ فيفا والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو.

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

روي فيتوريا الدوري اليوناني باناثينايكوس
نرشح لكم
مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج ريال مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا كلوب عن حادثة راموس وصلاح: لو لدي لاعب مثله سأحرص على رحيله ثنائي نوتنجهام ضمن 8 مرشحين لجائزة شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - دربي لندني ومواجهة كبيرة في ربع النهائي كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز الدوري الإيطالي - 6×2 بعد 1×8.. يوفنتوس يتعثر بتعادل جديد مع بارما كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي
أخر الأخبار
ميسي يزيد الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026 5 دقيقة | أمريكا
خبر في الجول - بعد شكواه مجددا.. اختبار طبي يحدد موقف أشرف داري أمام سيراميكا كليوباترا 6 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء لـ مودرن ولكن.. عبد الرحمن سمير يؤمن نقطة إنبي الأولى 26 دقيقة | الدوري المصري
كلاسيكو قطر.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاتلة للريان أمام السد ساعة | المحترفون
مصدر من الزمالك لـ في الجول: سنتظلم ضد عقوبات السوبر ساعة | الكرة المصرية
الصفقات الجديدة على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت.. وغياب رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
ريال مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر