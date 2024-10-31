انتهت في الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) إنبي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

جوناثان نجويم - مودرن سبورت - بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت وإنبي في الجولة الأولى.

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ق 98 ركلة جزاء ضائعة من جوناثان نجويم.. عبد الرحمن سمير يتصدى على اليسار

ق 96 تقنية الفيديو تؤكد ؤكلة الجزاء

ق 94 لمسة يد على أحمد أمين قفة وركلة جزاء لمودرن في اللحظة الأخيرة

بداية المباراة

مودرن سبورت الدوري المصري إنبي
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