انتهت الدوري القطري – السد (2) - (1) الريان.. انتصار قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي السد والريان التي تقام في ملعب حامد بن جسم في تاسع جولات الدوري القطري.

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لفريقه الريان.

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نهاية المباراة بفوز السد بهدفين لهدف.

ق90+6: تسديدة قوية من تريزيجيه حولها الحارس لركلة ركنية.

ق90: يا ربااااه تقنية الفيديو تحتسب الهدف القاتل للسد.

ق90: جول؟ لا لا، أكرم عفيف سجل هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق70: جووووووول التعااادل سريعا جدا للسد عن طريق محمد وعد بتسديدة ارتطمت بمدافع الريان وسكنت الشباك كذلك.

ق67: جووووووول تريزيجيه يسجل الهدف الأول لريان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم مدافع السد وسكنت الشباك.

ق51 عرضية متقنة لنادي السد حولها محمد وعد بعدما قطع على القائم القريب لكنها كرته هزت الشباك الخارجية للمرمى.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: تسديدة يسارية من بيريرا لاعب الريان تصدى لها حارس السد.

ق27: التعادل السلبي مازال مستمرا.

ق15: حارس السد يحرم تريزيجيه من هدف محجقق بعد رأسية قوية.

انطلاق المباراة.