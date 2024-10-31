التعادل الأول في الدوري.. علي لطفي ينقذ زد من الخسارة أمام الجونة

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

زد ضد الجونة

شهدت مباراة الجونة وزد التعادل في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2024-2025.

وتعادل الجونة أمام زد سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وأقيمت أمس مباراتين شهدتا تسجيل 6 أهداف، بعدما فاز سموحة على حرس الحدود 3-1، وخسر طلائع الجيش أمام المصري 2-0.

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وأنقذ علي لطفي حارس مرمى زد ناديه من خسارة محققة بعدما تصدى لركلة جزاء سددها بلال السيد لاعب الجونة.

وحصل علي لطفي على جائزة رجل مباراة زد أمام الجونة.

زد والجونة حصدا النقطة الأولى في الدوري، قبل أن يلعب الأول أمام الأهلي بالجولة الثانية، فيما سيواجه الجونة نظيره المصري.

وصف المباراة

بدأ نادي الجونة المباراة بشكل جيد وضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وحصل الجونة على ركلة جزاء في الدقيقة 12 بعد لمسة يد على مدافع زد، ولكن علي لطفي تصدى للتسديدة التي سددها بلال السيد من نقطة الجزاء.

وأهدر مصطفى زيكو فرصة تسجيل الهدف الأول لزد بعد تسديدة صاروخية مرت بجوار القائم بقليل.

كما أهدر ديسلون كاموني فرصة محققة جديدة بعد انفراد تام بالمرمى لكن كرته مرت عالية.

وسدد حسن ياسين كرة قوية في محاولة جديدة من الجونة لكن علي لطفي تصدى مجددا.

الدوري المصري الجونة زد
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