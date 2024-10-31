تريزيجيه أساسي مع الريان في مواجهة السد

يتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي مع فريقه الريان في مواجهة السد في الدوري القطري اليوم الخميس.

ويستضيف السد منافسه الريان في ملعب جاسم بن حمد في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

ويحتل الريان المركز الثاني في الترتيب بـ15 نقطة.

أما الريان فيأتي ثامنا بـ10 نقاط.

وخاض تريزيجيه مع الريان 8 مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

ويتكون الدوري القطري من 12 فريقا ويخوض كل فريق 22 جولة.

ويعد السد هو حامل اللقب في الموسم الماضي.