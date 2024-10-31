بمشاركة نبيل عماد ومصطفى شلبي.. الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي

اختتم الزمالك تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي غدا الجمعة في الثامنة مساء على استاد السلام.

وشهد التدريب مشاركة نبيل عماد ومصطفى شلبي ثنائي الفريق في جميع الفقرات الفنية والبدنية.

وخاض الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادا لمباراة البنك الأهلي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وركز جوميز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من استاد السلام الذي يحتضن المباراة.

وكان رئيس دولة الإمارات قد قرر العفو عن عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد ثلاثي الزمالك المحتجز على هامش أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأنهى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب إجراءات خروج الثلاثي وعودته إلى مصر.

ووصل ثلاثي الزمالك إلى مصر رفقة حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد أعلنت نجاح التواصل بين المسؤولين في الدولتين في إنهاء أزمة الثلاثي.