كلوب عن حادثة راموس وصلاح: لو لدي لاعب مثله سأحرص على رحيله

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

راموس - صلاح

على الرغم من مرور ست سنوات عن حادثة إصابة سيرجيو راموس لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق لم ينس تلك الواقعة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

وفي ذلك النهائي خرج صلاح في الشوط الأول مصابا في كتفه بعد تدخل من راموس وكاد يغيب عن كأس العالم 2018 آنذاك.

وتلقى راموس تهديدات بالقتل آنذاك من جمهور ليفربول لاعتقادهم أن المدافع الإسباني تعمد إصابة صلاح.

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واسترجع كلوب تلك الحادثة في بودكاست أجراه مع لاعب ريال مدريد السابق توني كروس.

وقال كلوب: "هل سيرجيو راموس شخص جيد؟".

وواصل المدرب الألماني حديثه "هو ليس نوعي من المفضل من اللاعبين، التصرف الذي قام به كان قاسيا، بالطبع هو لا يمكنه أن يعرف أن هذا سيؤله كتفه".

واستدرك "لكننا جميعا نعرف أن راموس تقبل ما حدث بسعادة، لم أستطع فهم تلك العقلية".

وشدد كلوب "لم يكن لدي لاعبين بتلك العقلية، وإن كان لدي فكنت أحرص على رحيلهم".

وأكمل مدرب ماينز وبروسيا دورتموند وماينز الأسبق حديثه "كنت أعتقد دائما أن مدافعي فريقي جيدين بما يكفي كي لا يتدخلون في حوادث مثل تلك".

راموس صلاح ليفربول ريال مدريد كلوب أبطال أوروبا
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