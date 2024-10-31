الولاية الخامسة؟.. تقرير تونسي: البنزرتي مرشح لخلافة موكوينا في تدريب الوداد

هل يتولى التونسي فوزي البنزرتي تدريب الوداد المغربي للمرة الخامسة في مسيرته؟

وبات البنزرتي مرشحا لتدريب الوداد بعد تراجع النتائج تحت قيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وسبق للبنزرتي تدريب الوداد في 4 مرات سابقة أخرها بالموسم المنصرم.

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن فوزي البنزرتي مرشح بقوة للعودة لتدريب الوداد المغربي بسبب تراجع النتائج تحت قيادة رولاني موكوينا.

وأوضحت التقارير أن إدارة الوداد فتحت خطوط اتصالات مع البنزرتي من أجل تحديد موقفه من العودة لتدريب الفريق.

البنزرتي رحل منذ أيام عن مهمة تدريب منتخب تونس بعدما خاض معه 4 مباريات فقط.

ويعاني موكوينا مدرب صنداونز السابق من ضغط جماهيري شديد خاصة بعدما أبرم الفريق المغربي عدد كبير من الصفقات بهدف إعادة الفريق للمنافسة على البطولات.

وخاض موكوينا 8 مباريات مع الوداد بالدوري المغربي، حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويحتل الوداد المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 11 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان المتصدر.