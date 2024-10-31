الولاية الخامسة؟.. تقرير تونسي: البنزرتي مرشح لخلافة موكوينا في تدريب الوداد

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

البنزرتي

هل يتولى التونسي فوزي البنزرتي تدريب الوداد المغربي للمرة الخامسة في مسيرته؟

وبات البنزرتي مرشحا لتدريب الوداد بعد تراجع النتائج تحت قيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وسبق للبنزرتي تدريب الوداد في 4 مرات سابقة أخرها بالموسم المنصرم.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - مساعدا البنزرتي يقودان تونس ضد مدغشقر وجامبيا بعد 4 مباريات فقط.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس تقرير: منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي استعدادا لمواجهتي جزر القمر.. البنزرتي يعلن قائمة منتخب تونس يوم الجمعة

وبحسب موقع الصريح التونسي، فإن فوزي البنزرتي مرشح بقوة للعودة لتدريب الوداد المغربي بسبب تراجع النتائج تحت قيادة رولاني موكوينا.

وأوضحت التقارير أن إدارة الوداد فتحت خطوط اتصالات مع البنزرتي من أجل تحديد موقفه من العودة لتدريب الفريق.

البنزرتي رحل منذ أيام عن مهمة تدريب منتخب تونس بعدما خاض معه 4 مباريات فقط.

ويعاني موكوينا مدرب صنداونز السابق من ضغط جماهيري شديد خاصة بعدما أبرم الفريق المغربي عدد كبير من الصفقات بهدف إعادة الفريق للمنافسة على البطولات.

وخاض موكوينا 8 مباريات مع الوداد بالدوري المغربي، حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويحتل الوداد المركز الـ9 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 11 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن نهضة بركان المتصدر.

فوزي البنزرتي الوداد المغربي
نرشح لكم
قرعة كأس خادم الحرمين - كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر تشكيل العين - رحيمي يقود الهجوم.. وكودجو على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي للمرة الثانية.. أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا.. وسون الأفضل خارج القارة كأس إنتركونتينينتال - وليد سليمان: لا أعذار في الأهلي.. والضغط على كولر أمر طبيعي كأس إنتركونتيننتال - محاضرة وتدريبات خططية في ختام استعدادات الأهلي لمباراة العين مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تأخر وصول العين الإماراتي كأس إنتركونتينينتال - ظهرت في السعودية.. الكشف عن كرة مباراة الأهلي والعين
أخر الأخبار
أحمد عبد القادر يسجل في انتصار قطر على الخور 39 دقيقة | المحترفون
مدرب إنبي يكشف حقيقة طلب استعادة زياد كمال من الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي أمام بتروجت 46 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بسبب ظروف الثلاثي.. الزمالك يؤجل الإعلان عن قميصه الجديد 47 دقيقة | الدوري المصري
"جدة كذا اتي وبحر".. بديل بنزيمة يقود الاتحاد لكسر عقدة الأهلي في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: ريال مدريد حدد بديل أنشيلوتي في 2025 ساعة | الدوري الإسباني
ميسي يزيد الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
خبر في الجول - بعد شكواه مجددا.. اختبار طبي يحدد موقف أشرف داري أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر