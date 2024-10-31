كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. الاتحاد الدولي يعلن تفاصيل مونديال الأندية للسيدات

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 17:20

كتب : محمد سمير

سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة تفاصيل كأس العالم للأندية للسيدات والمقرر إقامتها في الصين.

وستكون سيدات الزمالك أول من يمثل مصر في كأس العالم للأندية 2024 لسيدات الطائرة والمقرر إقامتها في الصين ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي عن إقامة البطولة خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2024 بمدينة هانجزو الصينية.

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كما تستضيف صالة هوانجلونج والتي تسع لـ 8 آلاف مشجع مباريات البطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم:

- الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا

- جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

- دينتيل برايا البرازيلي وصيف أمريكا الجنوبية.

- بروسيكو كونجيليانو الإيطالي بطل أوروبا.

- نوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

- ريد روكيت كاواساكي الياباني بطل آسيا.

- إل بي بانك الفيتنامي وصيف آسيا.

- تيانجين بوهاي الصيني - مستضيف البطولة وبطل الصين.

كرة طائرة سيدات الزمالك كأس العالم للأندية
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