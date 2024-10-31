انتهت في الدوري المصري - الجونة (0)-(0) زد.. نقطة لكل فريق

مباشر الدوري المصري - مودرن سبورت (0)-(0) إنبي.. الشوط الثاني

التعادل الأول في الدوري.. علي لطفي ينقذ زد من الخسارة أمام الجونة

بمشاركة نبيل عماد ومصطفى شلبي.. الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي

التشكيل - مازن ياسر وأرنود يقودان الجونة أمام زد

رغم إعلان رمضان تعيينه.. عماد فاروق يعلن اعتذاره عن عدم قبول المهمة في الأهلي

أحمد سامي: الدور الثاني أصبح الأول في دوري هذا الموسم.. وجماهير الأهلي تحرك الصخر

ميدو: مؤتمر صحفي في نوفمبر لإعلان عودتي إلى الملاعب

المندوه: العلاقات بين مصر والإمارات لا تحتاج لمبالغة.. والأزمة كشفت وجوه قبيحة