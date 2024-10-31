انتهت في الدوري المصري - الجونة (0)-(0) زد.. نقطة لكل فريق
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 16:56
كتب : FilGoal
يستضيف فريق الجونة نظيره زد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق67 ديلسون كاموني يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى.
ق62 شادي حسين سدد كرة خطيرة ولكن تغطية رائعة من لاعب الجونة حمد عبد الرسول وأخرج الكرة عن مناطق الخطورة.
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق44 عرضية خطيرة من أرنولد يتصدى لها علي لطفي
ق13 علي لطفي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من بلال السيد
ق12 احتساب ركلة جزاء لفريق الجونة
انطلاق المباراة
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