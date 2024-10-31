التشكيل - مازن ياسر وأرنود يقودان الجونة أمام زد

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

مازن ياسر لاعب الجونة

يقود الثنائي مازن ياسر وأرنود التشكيل الأساسي لفريق الجونة أمام زد في الدوري.

ويستضيف الجونة فريق زد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أليو جاتا - أحمد العش - أحمد عبد الرسول - أحمد مجدي.

الوسط: محمد عبد الجواد - رضا صلاح - بلال السيد.

الهجوم: سيف شيكا - مازن ياسر - أرنود

ويقود فريق الجونة علاء عبد العال المدير الفني للموسم الثاني على التوالي.

وكان الجونة قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

بينما فريق زد يشارك للمرة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري بمسمى الفريق الجديد.

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 51 نقطة.

الدوري المصري زد الجونة
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