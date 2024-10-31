كرة يد - الكشف عن قرعة كأس مصر للرجال والسيدات

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

محسن رمضان - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أجرى الاتحاد المصري لكرة اليد قرعة منافستي كأس مصر للرجال والسيدات لموسم 2024 - 2025.

وشهدت قرعة السيدات عن مواجهة نارية محتملة بين فريقي الأهلي والزمالك في ربع النهائي.

وينطلق دور الـ 32 من منافسات الرجال يوم 12 نوفمبر، بينما ثمن النهائي يوم 18 مارس المقبل.

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أما ربع النهائي فيكون 11 أبريل ونصف النهائي 17 أبريل وأخيرا النهائي يوم 18 أبريل.

بينما تنطلق منافسات دور الـ 16 من مسابقة السيدات يوم 29 مارس، ولم يتحدد موعد مباريات ربع النهائي وحتى النهائي.

وجاءت قرعة الرجال كالآتي:

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بينما قرعة السيدات:

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وتوج فريق سبورتنج بلقب الرجال الموسم الماضي على حساب الزمالك.

أما الأهلي فتوج بلقب السيدات على حساب فريق الشمس.

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