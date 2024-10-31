أحمد سامي: الدور الثاني أصبح الأول في دوري هذا الموسم.. وجماهير الأهلي تحرك الصخر

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري سيكون صعبا.

وتغلب سموحة على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح مسابقة الدوري.

ويرى أحمد سامي أن الموسم الحالي صعب وكأن الدور الثاني قبل الأول من أجل البحث عن التواجد في أول 9 مراكز.

وقال أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الحمد لله حققنا بداية جيدة في الدوري بعد الفوز على حرس الحدود".

وكشف سامي "النسخة الحالية صعبة وكأنك تلعب الدور الثاني قبل الأول بحثا عن التواجد في أول 9 مراكز".

وتابع "قدمنا موسما رائعا الموسم الماضي، ودعمت الفريق بثلاثة لاعبين معروفين للناس وهم محمود صابر وصامويل أمادي وعبد الكبير الوادي".

وشدد "هناك فارق بين دوري المحترفين والدوري الممتاز، وأنا مقتنع تماما بضرورة ظهور لاعبين جدد وبفضل الله أنجح في قيادتهم لهذه النقلة".

وأضاف "تعاقدت مع لاعبين من الدرجة الثانية والثالثة ومع الوقت سيظهرون بشكل جيد إن شاء الله".

أما عن أهداف الفريق هذا الموسم فأوضح "سموحة دائما ما يتواجد في مراكز المتقدمة، وهدفنا الحفاظ على ذلك، لا أملك قائمة كبيرة مثل فرق بيراميدز والمصري، لكن لدينا طموح كبير للمنافسة على المراكز المتقدمة".

وشدد "الدوري صعب جدا هذا الموسم، ولدينا مواجهة مقبلة صعبة ضد الزمالك ونتمنى التوفيق".

وبسؤاله عن رأيه في مواجهة الأهلي ضد العين أجاب "جماهير الأهلي تحرك الصخر منظر الملعب يفتح النفس، لو لاعب مستواه 50% سيمنحك في الملعب 200% وجمهور الأهلي صنع الفارق وهذه ليست مبالغة".

واختتم سامي تصريحاته "الكرة حاليا تعتمد على 4 أو 5 أشياء بينهم الضغط وهذا أمر خططي لكن الأهلي نجح فيه بسبب دور الجماهير في الضغط على فريق العين".

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.