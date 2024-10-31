شكوك حول مشاركة بنزيمة وإدوارد ميندي في دربي جدة

يخضع السنغالي إدوارد ميندي حارس أهلي جدة لفحوصات طبية ظهر الخميس من أجل تحديد إمكانية مشاركته في مواجهة دربي جدة أمام اتحاد جدة مساء الخميس.

ويصطدم الفريقان ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتعرض الحارس السنغالي لتمزق بسيط في العضلة الضامة خلال المواجهة أمام الأخدود الجمعة الماضي.

في الجانب المقابل، ينتظر أن يحدد المدرب الفرنسي لوران بلان إمكانية مشاركة مواطنه كريم بنزيمة في مواجهة الدربي بعد غيابه عن التدريبات الجماعية يوم الأربعاء.

وعانى بنزيمة من شد عضلي خفيف، ليكتفي بالتدريب في صالة الجيمانزيوم.

وفي حالة عدم جاهزية نجم ريال مدريد السابق سيعتمد بلان على الألباني ماريو ميتاي والبرتغالي دانيلو بيريرا.

ويحتل أهلي جدة المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري بـ11 نقطة.

ويأتي اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة.