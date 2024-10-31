كرة سلة - بعد اكتساح بطلات تنزانيا.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي تصفيات إفريقيا

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 13:03

كتب : محمد سمير

تمارا نادر السيد - سيدات الأهلي كرة سلة

تأهلت سيدات الأهلي لكرة السلة إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تنزانيا.

وتغلبت سيدات الأهلي على فيانا كوينز التنزاني بنتيجة 130-47 في افتتاح منافسات ربع النهائي.

وتستضيف دولة السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية في ديسمبر المقبل.

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ونجحت رنيم الجداوي في تسجيل 26 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط في المباراة.

وجاءت خلفها ميرال أشرف برصيد 19 نقطة.

ووصلت رنيم الجداوي إلى 89 نقطة في 4 مباريات لتتصدر ترتيب هدافات البطولة.

وتقام البطولة من ثلاث مجموعات وتتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي، إذ يلعب صاحب المركز الأول مع الثامن، بينما الثاني مع السابع وهكذا.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي 134-35 يانج سيسترز البوروندي

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي 100-61 جي كيه دولفين الأوغندي

الخميس 31 أكتوبر: الأهلي 130-47 فيانا كوينز التنزاني.

الجمعة 1 نوفمبر: نصف النهائي

السبت 2 نوفمبر: النهائي

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تصدرت نادين سلعاوي لاعبة الأهلي جدول ترتيب هدافات التصفيات برصيد 70 نقطة من 3 مباريات، وجاءت خلفها في المركز الثاني رنيم الجداوي بـ 63 نقطة.

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.

كرة سلة سيدات الأهلي تمارا نادر السيد
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