الغزاوي: الجماهير ذكرتنا بأيام زمان ضد العين.. ليس منطقيا الحديث عن ريال مدريد الآن

أشاد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بجماهير فريقه خلال مواجهة العين في كأس إنتركونتينينتال.

وحسم الأهلي لقب القارات الثلاث بعد التغلب على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وقال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك لائحة نلتزم بها في المكافآت أحيانا يكون هناك بعض الاستثناءات لكن لا يزال مشوار البطولة أمامنا".

وتابع الغزاوي "أبارك لجماهير الأهلي سند وضهر النادي في كل المباريات وكافة الأمور، التشجيع أمام العين لم يتوقف طوال المباراة".

وأضاف "كان هناك ذكاء في توقيت الهتافات على حسب سير المباراة، والتشجيع في هذا اللقاء ذكرني بأيام زمان".

أما عن لقطة محمد الشناوي مع محمود الخطيب بتسليم الكأس أجاب "كانت لقطة رائعة، والخطيب هو كلمة السر في المواقف الصعبة وكل الأوقات التي نحتاج فيها للخبرة والذكاء في التعامل، هذه اللقطة تدل على قوة العلاقة بينه وبين اللاعبين".

وشدد الغزاوي "كافة العاملين في النادي الأهلي دائما تحت ضغط ضرورة التتويج بكل بطولة، هو أمر جيد كونه أصبح ثقافة توارثناها على مر العصور منذ أيام صالح سليم وحسن حمدي ومحمود طاهر".

أما عن خسارة السوبر الإفريقي قال: "بالنسبة لي أراها خسارة مباراة بركلات الترجيح وبالنسبة لأي فريق آخر بعد التتويج بكافة ألقاب الموسم الماضي سيكون أمرا عاديا مع بداية الموسم، لكن بالنسبة لنا الأمر مختلف ويمنحنا فرصة لإعادة ترتيب أوراقنا ومنحنا دافعا قويا لحصد كل البطولات المقبلة".

وواصل "سعيد جدا بحديث الناس أنه لا يمكن للأهلي خسارة لقبين متتاليين، هذا الشعور يدل على نجاح كبير جدا لمنظومة الأهلي".

أما عن احتمالية مواجهة ريال مدريد قال: "غير صحيح أن الخطيب تحدث عن تلك المباراة، تعلمنا في الأهلي السير خطوة بخطوة، أولا لدينا مباريات في الدوري ثم مواجهة نصف نهائي كأس إنتركونتينينتال يوم 14 ديسمبر ولم يتحدد المنافس من الأساس لذلك لا يمكن التحدث عن ريال مدريد والنهائي قبل الوصول إليه".

واختتم الغزاوي تصريحاته "بالتأكيد طموحنا الوصول لنهائي كأس إنتركونتينينتال والمنافسة على اللقب وبعد ذلك سنفكر في مواجهة ريال مدريد".

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.