ميدو: مؤتمر صحفي في نوفمبر لإعلان عودتي إلى الملاعب

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق عن عقد مؤتمر صحفي خلال شهر نوفمبر لإعلان عودته إلى الملاعب.

وكانت ميدو قد كشف في وقت سابق عن نيته للعودة إلى الملاعب من جديد.

وقال أحمد حسام ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "قريبا سيكون هناك مؤتمر صحفي لإعلان عودتي للملاعب، أتدرب بشكل جيد في الوقت الحالي".

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وتابع "البعض يتحدث عن غلق القيد، أنا لاعب حر ويحق لي الانضمام لأي ناد بأي وقت".

واختتم ميدو تصريحاته "لن أفصح عن اسم الفريق أو أين يلعب في الوقت الحالي، لكن سيتم الإعلان هذا الشهر".

ولعب ميدو لأندية الزمالك وجينت وأياكس وسيلتافيجو ومارسيليا وروما وتوتنام وميدلزبروه وويجان ووست هام واختتم مشواره في برانسلي.

واعتزل ميدو في صيف 2013 بعد قضاء موسم مع برانسلي الإنجليزي.

واتجه ميدو بعد ذلك إلى التدريب وعمل كمدير فني لأكثر من فريق آخرهم الإسماعيلي بين ديسمبر 2022 وحتى فبراير 2023.

ودرب ميدو فرق الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي ومصر للمقاصة.

وحقق ميدو لقب كأس مصر لموسم 2013 - 2014 مع الزمالك كمدير فني.

ويبلغ ميدو من العمر 41 عاما.

أحمد حسام ميدو منتخب مصر
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