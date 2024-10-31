كرة يد - الكشف عن موعد السوبر المصري بين الأهلي وسبورتنج

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد السوبر بين الأهلي وسبورتنج.

ويقام السوبر بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

وقال سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كأس مصر سيقام باللاعبين الدوليين، ونحاول تنفيذ برنامج المنتخب الوطني بالكامل في المسابقات المحلية".

وعن سبب عدم استكمال 32 فريقا أجاب "المشاركة في كأس مصر ليس لها رسوم مختلفة، لكن كل ناد يختار المسابقات التي يشارك فيها".

وتابع "سيتم إيقاف النشاط المحلي وقت التوقف الدولي وبالتالي يتوقف الدوري حتى يوم 12 نوفمبر".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "إقامة السوبر المصري بين الأهلي حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب الكأس يوم 7 ديسمبر".

واختتم سعيد عبد المنعم تصريحاته "يبدأ التوقف الدولي في اليوم التالي وهو 8 ديسمبر ولمدة شهرين لخوض منافسات بطولة العالم في يناير".