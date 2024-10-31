كرة يد - الكشف عن موعد السوبر المصري بين الأهلي وسبورتنج

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

الأهلي مع سبورتنج - كرة يد

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد السوبر بين الأهلي وسبورتنج.

ويقام السوبر بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

وقال سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كأس مصر سيقام باللاعبين الدوليين، ونحاول تنفيذ برنامج المنتخب الوطني بالكامل في المسابقات المحلية".

أخبار متعلقة:
كرة يد - يحيى خالد يتألق أمام علي في مواجهة سان جيرمان ضد لشبونة بدوري الأبطال كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات كرة يد - الزمالك يحصد المركز الثالث بالفوز على المنتدى في بطولة إفريقيا كرة يد - فلاورز البنيني يتأهل لنهائي إفريقيا ويضرب موعدا مع الأهلي

وعن سبب عدم استكمال 32 فريقا أجاب "المشاركة في كأس مصر ليس لها رسوم مختلفة، لكن كل ناد يختار المسابقات التي يشارك فيها".

وتابع "سيتم إيقاف النشاط المحلي وقت التوقف الدولي وبالتالي يتوقف الدوري حتى يوم 12 نوفمبر".

وكشف رئيس لجنة المسابقات "إقامة السوبر المصري بين الأهلي حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب الكأس يوم 7 ديسمبر".

واختتم سعيد عبد المنعم تصريحاته "يبدأ التوقف الدولي في اليوم التالي وهو 8 ديسمبر ولمدة شهرين لخوض منافسات بطولة العالم في يناير".

كرة يد السوبر المصري الأهلي سبورتنج
نرشح لكم
كرة يد - الكشف عن قرعة كأس مصر للرجال والسيدات كرة يد - يحيى خالد يتألق أمام علي في مواجهة سان جيرمان ضد لشبونة بدوري الأبطال يد - يحيى الدرع يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح يد - مهاب سعيد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثامنة للدوري الفرنسي يد - يحيى خالد يتعملق ضد فوكس برلين في دوري أبطال أوروبا كرة يد - إبراهيم المصري: كنا أقوياء في بطولة إفريقيا بعد مونديال الأندية.. وضغط المباريات يد - عضو إدارة الأهلي: مواجهة الزمالك كانت نهائي مبكر ولكن يد – الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة السابعة بالفوز على فلاورز البينيني
أخر الأخبار
سبق له إدارتها الموسم الماضي.. محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي 13 دقيقة | الدوري المصري
ريليفو: "سيطرد كل مباراة".. مزحة تقترب من الحقيقة بين راموس وبوكا جونيورز 29 دقيقة | أمريكا
الفيل: 16 صفقة؟ هدفنا العودة إلى مكانة مودرن سبورت الطبيعية ساعة | الدوري المصري
العجوز: كان بإمكاننا خطف المباراة أمام مودرن.. ولذلك لعبنا بهذا الشكل ساعة | الدوري المصري
تحضيرا للتصفيات الإفريقية - معسكر مفتوح لمنتخب الشباب.. وميكالي ينتظر المحترفين ساعة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إصدار عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
بعد مواجهة "الأخوان العش".. حلم أحمد وسر المحادثة مع مصطفى ساعة | الكرة المصرية
بتروجت يعلن عن جميع صفقاته للموسم الجديد 2024-2025 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر