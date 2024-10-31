مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع

كشف عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت سر احتفاله بهدفه الرائع أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في كأس ألمانيا.

وقاد مرموش فريقه للوصول لدور الـ16 من كأس ألمانيا بالفوز على جلادباخ بنتيجة 2-1 بعدما دخل كبديل حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وقال عمر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "سر الاحتفال بالقناع؟ كان زميلي البرازيلي كاوا سانتوس يرتدي قناعا في غرفة خلع الملابس بسبب الهالوين".

وأضاف "في الحقيقة أنا لا أشاهد أفلام الرعب، ولذلك لا أعرف من أين جاء هذا القناع".

وأوضح "قال لي سانتوس (ستدخل الملعب وتسجل، ولو فعلت ذلك خذ مني القناع واحتفل به)".

يذكر أن مرموش حصد جائزة رجل المباراة، رغم أنه بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء وشارك في الدقيقة 63.

ولعب فرانكفورت 75 دقيقة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد آرثر ثيات في الدقيقة 15.

وتقدم هوجو إيكيتيكي بالهدف الأول في الدقيقة 45+2 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة أرضية في الشباك على يمين الحارس.

وسجل الياباني كو إيتاكورا التعادل في بداية الشوط الثاني سريعا للضيوف.

وشارك مرموش في الدقيقة 63 بدلا من الكرواتي إيجور ماتانوفيتش.

وبعد 7 دقائق استفاد الدولي المصري من الارتباك الدفاعي داخل منطقة الست ياردات وسجل هدف الفوز بمراوغة رائعة وتسديدة قوية.

واحتقل مرموش بارتداء قناع مرعب ليلة الاحتفال بعيد "الهالوين" أو الهلع في أوروبا.

وسجل مرموش هدفه الـ 11 في 13 مباراة بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وبذلك سجل الدولي المصري في جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

وينتظر فرانكفورت قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.