المندوه: العلاقات بين مصر والإمارات لا تحتاج لمبالغة.. والأزمة كشفت وجوه قبيحة

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

شدد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك على قوة العلاقات بين مصر والإمارات.

وأعرب المندوه عن استيائه من تعامل وسائل الإعلام خلال أزمة ثلاثي الفريق في الإمارات.

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر قناة النادي: "الحمد لله على سلامة ثلاثي الزمالك، الحمد لله على نهاية الأزمة بإنفراجة بفضل العلاقات بين البلدين مصر والإمارات، كانت فترة قليلة في الوقت لكن بأحداث كثيرة".

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وتابع "الأزمة كانت بسبب شدة ملعب وتحولت لأمور قانونية ثم قرار محكمة قبل العفو الرئاسي، وفي الحقيقة لم نر سوى المعاملة الطيبة من شعب وحكومة الإمارات وهذا يدل على العلاقة القوية بين البلدين".

وكشف المندوه "وقف بجانبنا الكثيرين خلال تلك الأزمة وأول من أوجه له الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأجهزة الأمنية وأشرف صبحي وزير الرياضة وشريف عيسى سفير مصر بالإمارات".

وتابع "نتعلم من المواقف والأزمات وإن شاء الله الأيام المقبلة نتحدث عن بطولاتنا، والزمالك قدم أداء أكثر من رائع في السوبر المصري وكان قريبا من الفوز أمام الأهلي".

وواصل "لا أتخيل أن يكون للإعلام اتجاه معين في تلك الأزمة رغم العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات، وإذا سألت الشعبين ستجد المحبة والمودة متبادلة بينهما ولا تحتاج لمبالغة أو مزايدة".

وشدد "أناشد الإعلام في تلك الأمور إما أن تقول خيرا أو تصمت، يجب أن تتأكد من صحة المعلومة وتقل أمور إيجابية وكنت أتمنى وقوف الإعلام بأكمله في الأزمة، وأيضا الشامتون في الموقف هذا أمر مشين، في النهاية نحن مصريون".

وأضاف "هذه الأزمة كشفت وجوه قبيحة، الشماتة ليست من ديننا، وعلى العكس وجدت جماهير الزمالك عاقلة وحكيمة في نهائي السوبر".

وقال المندوه: "أرى أن أداء لاعبي الزمالك بطولي في نهائي السوبر رغم تلك الظروف الصعبة، هذا الفريق سيكون له شأن كبير في الدوري هذا الموسم".

واختتم المندوه تصريحاته "جوزيه جوميز برتغالي الجنسية لكن زملكاوي الهوية والطباع وتأثر كثيرا بما حدث".

الزمالك حسام المندوه
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