كوبا سود أمريكانا - بعد عامين في الدرجة الثانية.. كروزيرو يتأهل للنهائي بقيادة دينيز

تأهل كروزيرو البرازيلي إلى نهائي كوبا سود أمريكانا 2024 بالفوز على لانوس الأرجنتيني في إياب نصف النهائي بهدف دون رد.

كايو جورج النادي : كروزيرو كروزيرو

الذهاب انتهى في البرازيل بالتعادل بين الفريقين، لكن الثعالب البرازيلية خطفت التأهل من الأرجنتين.

وخطف كايو جورج لاعب يوفنتوس السابق هدف فوز كروزيرو بتسديدة من متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس، ومسجلا رابع أهدافه من 6 مباريات قاريا مع الفريق.

وتضم كتيبة كروزيرو العديد من الأسماء أبرزها كاسييو حارس مرمى منتخب البرازيل وماتيوش بيريرا لاعب وست بروميتش ألبيون والهلال السابق وجابريل فيرون لاعب فلامنجو السابق، وكذلك لوكاس سيلفا لاعب ريال مدريد السابق.

وينتظر كروزيرو الفائز من مباراة كورينثيانز البرازيلي وراسينج كلوب في النهائي.

ويقود كروزيرو المدير الفني فيرناندو دينيز الذي قاد فلومينينسي الموسم الماضي لتحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس كما درب منتخب البرازيل بشكل مؤقت.

وفي حال تأهل كورينثيانز بقيادة رامون دياز فسيصبح النهائي برازيليا خالصا لأول مرة بعد نسخة 2021.

وحسم ناديا إنديبينديتي ديل فايي وليجا دي كيتو من الإكوادور لقب آخر نسختين على حساب ساو باولو وفورتاليزا.

ويأمل كروزيرو لأن يكون خامس نادٍ من البرازيل يحقق اللقب القاري بعد ساو باولو وأتليتكو باراناينسي وإنترناسيونال وشابيكوينسي.

يذكر أن كروزيرو كان يلعب في الدرجة الثانية البرازيلية في 2022 وعاد من جديد تحت رئاسة نجمه السابق رونالدو دا ليما.

وباع رونالدو النادي في أبريل الماضي بعد انتشاله من الإفلاس مقابل 120 مليون دولار.

وسيقام النهائي يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب لا نويفا أولا في باراجواي.