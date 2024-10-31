محمد رمضان يتحدث عن حقيقة الساعات لمراقبة اللاعبين.. وعلاقته بكولر

تحدث محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عن حقيقة منح اللاعبين ساعات يد من أجل مراقبة تحركاتهم.

كما كشف رمضان مهام عمله مع مارسيل كولر وتفهم السويسري لطبيعة عمله.

ويرى رمضان أن تصريحاته بشأن علي معلول أخذت أكبر من حجمها.

وقال محمد رمضان عبر قناة etc: "هذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني حقق في آخر موسمين أكبر إنجازات في تاريخ الأهلي".

وتابع "عندما تراجع المستوى بشكل غير متوقع للجمهور حدث هجوما كبيرا على الفريق وظهر الحديث عن التسيب والإنفلات، ولكن من الطبيعي أن يمر أي فريق بظروف صعبة مثلما خسر ريال مدريد برباعية من برشلونة".

وشدد رمضان "الظروف خدمتني في أيامي الأولى مع الأهلي وأعتقد حتى إذا لم يحدث أي تغيير إداري في الفريق ولم أتول منصبي لكان الفريق حقق نفس الإنجازات".

وأضاف "الجميع يشاهد كيف يؤدي اللاعبين بجدية والدليل على ذلك الأرقام التي حققها الفريق في آخر موسمين".

وبسؤاله عن حقيقة ارتداء للاعبين لساعات يد من أجل مراقبتهم أجاب "لا أعرف من أين يأتي الناس بهذه الأقاويل الغريبة، معظم لاعبي الأهلي ذو خلق عالي وعلى استعداد للتغير ولا أحتاج لأن أكون رقيبا عليهم، لكني أحاول تنمية الفكر والثقافة لديهم بالاستعانة ببعض المتخصصين في هذا المجال".

وواصل "كولر اعتاد على عدم الحصول على إجازة بعد المباريات المهمة وهو يعمل بشكل علمي ويستغل اليوم الذي يلي المباريات في استشفاء اللاعبين جيدا ثم يحصل الفريق على إجازة بعدها".

أما عن مهام عمله فأوضح "لم آتي لأكون رئيسا على كولر في الأهلي ومهام منصبي الرئيسية متعلقة بالتواصل مع رئيس النادي وكيف أساعد المدرب حتى ينجح مع الفريق، ومع مرور الأيام كولر تفهم ذلك".

وأضاف "إذا اتخذ كولر القرار بعقوبة اللاعبين ستحدث خلافات بينهم في الملعب، ولكن إذا اتخذت أنا قرار العقوبة سيكون بعيدا عنه وبالتالي لن يحدث أي مشكلة بينه وبين أي لاعب داخل الملعب، وهذه جزئية من مهام عملي التي توفر الهدوء والاستقرار لكولر".

وبالحديث عن الصفقات الجديدة كشف "لن نتعاقد مع لاعبين بناء على فيديوهات أو ترشيحات ولكن سيكون هناك طريقة جديدة في التعاقدات ومتابعة لأي لاعب مطلوب التعاقد معه لفترة طويلة لمعرفة هل إمكانياته وشخصيته تؤهله للانضمام للأهلي أم لا".

أما عن اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء قال: "سنعمل على ملف تجديد اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع كولر، ومنهم أكرم توفيق وبيرسي تاو وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي".

وبسؤاله عن محمود كهربا والعقوبة التي تم توقيعها عليه في السوبر أوضح "كهربا أخطأ وحصل على عقوبته وانتهى الأمر، ولا نريد ذبح اللاعب من خلال العقوبة".

وواصل "كنت أمزح مع كهربا بعد مباراة العين وعانقته وطلب مني بشكل مازح رفع النصف الثاني من عقوبته بعد فوز الأهلي وكنا نضحك معا".

أما عن احتمالية معاقبة رضا سليم فأجاب "من حق اللاعب أن يحزن لعدم مشاركته في مباراة العين، ولكن إذا حدث غضب من أي لاعب سيكون هناك إجراءات أخرى، واللاعب لم يفعل أي شيء عقب اللقاء فقط كان يشعر بالحزن".

وشدد "ليس لي أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي وليس لي أي حسابات على أي موقع".

أما عن رده بشأن التقليل من فوز الأهلي بكأس أبطال القارات الثلاث أجاب "الرد على من يقول ذلك سيكون إضاعة للوقت".

وشدد "ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي أن يقدموا مباراة قوية جدا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وهم قادرون على الوصول للنهائي".

أما عن اللغط الذي حدث بشأن تصريحاته عن علي معلول فأوضح "الحديث عن معلول أخذ أكثر من حجمه في الأقاويل والتربص والاستنتاج، معلول لاعب كبير في الأهلي ونتمنى أن يستعيد مستواه وهو لديه رغبة في الاستمرار مع الفريق وهو يتمتع بشعبية كبيرة وحب كل الجمهور".

وواصل "معلول يعمل على العودة يوم 20 نوفمبر وبعدها سيتم تقييم مستواه ودراسة موقفه جيدا مع كولر واتخاذ القرار المناسب".

وتابع "أتحدث مع لاعبي الأهلي مثل والدهم وأحاول أن أشرح لهم الفارق بين النجوم والمشاهير، لأن هناك الكثير من اللاعبين المشهورين ولكن اللاعب النجم والقدوة لا يتكرر كثيرا

واختتم رمضان تصريحاته "جلست مع إمام عاشور بشكل منفرد وفي مجموعة من 3 لاعبين ومع كل الفريق فهو لديه شخصية قوية وقلب طيب".