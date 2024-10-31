طريق الأهلي - بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس رغم الخسارة.. واللقب برازيلي

حسم بوتافوجو البرازيلي تأهله إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.

وخسر بوتافوجو أمام بينارول الباراجوياني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في إياب نصف نهائي المسابقة.

وتأهل بوتافوجو بمجموع المباراتين بعدما تغلب على بينارول في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون مقابل.

وبذلك يتأهل بوتافوجو لمواجهة أتليتكو مينيرو البرازيلي في المباراة النهائية يوم 30 نوفمبر المقبل.

ويواجه حامل لقب كوبا ليبرتادوريس فريق باتشوكا المكسيكي يوم 11 ديسمبر في الدوحة ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

ويصعد المتأهل من مواجهة بطل الأمريكيتين لمواجهة الأهلي في نصف النهائي على كأس التحدي يوم 14 من الشهر نفسه.

وبعيدا عن كأس إنتركونتينينتال، يحسم حامل لقب كوبا ليبرتادوريس المقعد الأخير في كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل بوتافوجو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

بينما حسم أتليتكو مينيرو لقب المسابقة مرة واحدة في عام 2013.

وبذلك أصبح النهائي برازيليا خالصا للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ أقيمت.

وسيصبح البطل برازيليا للمرة السادسة على التوالي في هيمنة تامة منذ نسخة 2019 وحتى الآن.

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