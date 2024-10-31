كرة يد - يحيى خالد يتألق أمام علي في مواجهة سان جيرمان ضد لشبونة بدوري الأبطال

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 09:56

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

تألق يحيى خالد لاعب فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد في مواجهة سبورتنج لشبونة الذي يضم محمد علي حارس مرمى منتخب مصر.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسم باريس سان جيرمان المواجهة التي أقيمت على ملعبه بنتيجة 30-28.

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وتألق يحيى خالد بتسجيل 6 أهداف كأكثر اللاعبين تسجيلا في المباراة.

بينما محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة قد تصدى لـ 4 تسديدات من 20 تسديدة خلال المباراة.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة ليتقاسم الصدارة مع فيزبريم.

بينما تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وتضم تلك المجموعة 4 لاعبين مصريين في 4 فرق مختلفة، إذ يضم فيزبريم يحيى الدرع بينما دينامو بوخارست يضم علي زين بجانب يحيى خالد في باريس سان جيرمان ومحمد علي في سبورتنج لشبونة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على سبورتنج لشبونة يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتضم البطولة 16 فريقا مقسمة على مجموعتين بواقع 8 فرق في كل مجموعة، حيث تقام المباريات بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل الأول والثاني في الترتيب بالمجموعتين مباشرة لربع النهائي، فيما تتنافس الفرق من الثالث للسادس على الملحق المؤهل لريع النهائي.

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