مواعيد مباريات الخميس 31 أكتوبر 2024.. الدوري المصري ودربي جدة في السعودية

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 09:48

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني - الإسماعيلي - زد - كأس مصر

يشهد اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف الجونة فريق زد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يستضيف مودرن سبورت فريق إنبي في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله دربي جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويلعب اتحاد جدة أمام نظيره أهلي جدة في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

المحترفون

يحل الريان الذي يضم محمود تريزيجيه، ضيفا على السد ضمن منافسات الدوري القطري في السابعة والنصف مساء.

بينما يحل نادي قطر الذي يضم أحمد عبد القادر، ضيفا على الخور في الخامسة والنصف مساء ضمن منافسات نفس المسابقة.

أما في الدوري الإماراتي فيحل الجزيرة الذي يضم محمد النني، ضيفا على فريق الوصل في السادسة والنصف مساء.

الدوري المصري للسيدات

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، ويستضيف وادي دجلة فريق المقاولون العرب في الثالثة والنصف عصرا.

بينما يحل البنك الأهلي ضيفا على إنبي في نفس التوقيت.

كرة سلة

تلعب سيدات الأهلي أمام فيانا كوينز التنزاني ضمن منافسات ربع نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى ربع النهائي بعد حسم صدارة دور المجموعات.

ويقام اللقاء في تمام الحادية عشر صباحا ويذاع عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب.

الدوري المصري زد الجونة دربي جدة
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