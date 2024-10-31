كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 01:43
كتب : FilGoal
تأهل بايرن ميونيخ لثمن نهائي كأس ألمانيا بالفوز ماينز خارج أرضه بنتيجة 4-0 في دور الـ 32.
جمال موسيالا
النادي : بايرن ميونيخ
وأكمل البافاري كتيبة الـ 16 فريقا التي تأهلت لربع النهائي.
وتقدم بايرن عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 2.
وفي الدقيقة 37 سجل موسيالا الهدف الثاني من صناعة هاري كين مجددا.
وعزز ليروي ساني النتيجة في الدقيقة 45+1 بالهدف الثالث.
ليروي ساني يحرز هدف بايرن ميونيخ الثالث في مرمى ماينز #ماينز 0 #بايرن_ميونيخ 3#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/GPMg7GFEGT— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 30, 2024
وأكمل موسيالا الهاتريك في الدقيقة 45+4.
جمال موسيالا يحرز هدف بايرن ميونيخ الرابع في مرمى ماينز #ماينز 0 #بايرن_ميونيخ 4#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/k1CyGneE3z— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 30, 2024
وأجرى فينسنت كومباني مدرب توتنام تغييرين في بداية الشوط الثاني بخروج كين وموسيالا ومشاركة ماتيس تيل وتوماس مولر على الترتيب.
وينتظر البافاري قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.
وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.