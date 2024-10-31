كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز

تأهل بايرن ميونيخ لثمن نهائي كأس ألمانيا بالفوز ماينز خارج أرضه بنتيجة 4-0 في دور الـ 32.

وأكمل البافاري كتيبة الـ 16 فريقا التي تأهلت لربع النهائي.

وتقدم بايرن عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 2.

وفي الدقيقة 37 سجل موسيالا الهدف الثاني من صناعة هاري كين مجددا.

وعزز ليروي ساني النتيجة في الدقيقة 45+1 بالهدف الثالث.

وأكمل موسيالا الهاتريك في الدقيقة 45+4.

وأجرى فينسنت كومباني مدرب توتنام تغييرين في بداية الشوط الثاني بخروج كين وموسيالا ومشاركة ماتيس تيل وتوماس مولر على الترتيب.

وينتظر البافاري قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.