كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 01:43

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

تأهل بايرن ميونيخ لثمن نهائي كأس ألمانيا بالفوز ماينز خارج أرضه بنتيجة 4-0 في دور الـ 32.

وأكمل البافاري كتيبة الـ 16 فريقا التي تأهلت لربع النهائي.

وتقدم بايرن عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 2.

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وفي الدقيقة 37 سجل موسيالا الهدف الثاني من صناعة هاري كين مجددا.

وعزز ليروي ساني النتيجة في الدقيقة 45+1 بالهدف الثالث.

وأكمل موسيالا الهاتريك في الدقيقة 45+4.

وأجرى فينسنت كومباني مدرب توتنام تغييرين في بداية الشوط الثاني بخروج كين وموسيالا ومشاركة ماتيس تيل وتوماس مولر على الترتيب.

وينتظر البافاري قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.

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