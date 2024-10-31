الدوري الإيطالي - 6×2 بعد 1×8.. يوفنتوس يتعثر بتعادل جديد مع بارما

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 01:26

كتب : FilGoal

يوفنتوس - بارما

تعثر يوفنتوس بتعادل جديد في الدوري الإيطالي أمام بارما في الجولة العاشرة من المسابقة.

وتعادل يوفنتوس للمرة الثالثة في آخر 4 جولات ما كلفه الابتعاد عن الصدارة بفارق 7 نقاط عن نابولي.

وتقدم بارما مبكرا في الدقيقة عن طريق ديل براتو.

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وعدّل الأمريكي ويستون ماكيني النتيجة في الدقيقة 31 من صناعة مواطنه تيم وياه.

وأعاد سيمون شوم في الدقيقة 38 التقدم لبارما.

وسجل وياه الهدف الثاني في الدقيقة 49 مسجلا التعادل مجددا للسيدة العجوز.

واستقبل يوفنتوس في آخر جولتين 6 أهداف بعدما استقبل هدفا وحيدا في أول 8.

التعادل أبقى يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

فيما واصل بارما مضايقة الكبار منذ عودته إذ حقق فوزا على ميلان وتعادل مع يوفنتوس وبولونيا وفيورنتنيا.

ولا يزال بارما يبحث عن الفوز منذ الجولة الثانية إذ تعادل في 5 مباريات وخسر 3 وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 14.

يوفنتوس بارما الدوري الإيطاليا
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