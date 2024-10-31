كأس الرابطة الإنجليزية - عادت العقدة!! توتنام يقصى مانشستر سيتي من ثمن النهائي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - توتنام - سولانكي

عادت عقدة ملعب توتنام لضرب مانشستر سيتي مجددا وفازت الديوك اللندنية بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان سيتي قد استطاع العام الجاري خلال مباراتين من الفوز وفك شفرة ملعب توتنام بعد 5 خسارة ودون تسجيل عليه منذ افتتاحه في 2019، لكنها عاودته من جديد.

وتقدم توتنام مبكرا في الدقيقة 5 بعد مرتدة سريعة قادها ديان كولوسيفسكي وأرسل عرضية حوّلها تيمو فيرنر في الشباك.

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وتعرض فان دي فين لإصابة عضلية خرج على إثرها باكيا من أرض الملعب وتم تعويضه بديستني أودوجي في كتيبة الديوك في الدقيقة 13.

التغيير الاضطراري لم يؤثر على أداء أصحاب الأرض فأضاف بابي ماتار سار الهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار أورتيجا في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 45+4 أرسل سافينيو عرضية من الجهة اليمنى حولها ماتيوس نونيز في الشباك مقلصا الفارق.

في الشوط الثاني تألق أورتيجا وتصدى لانفراد كولوسيفسكي مانعا أصحاب الأرض من تعزيز التقدم في الدقيقة 54.

وتعرض سافينيو للإصابة وخرج باكيا على نقالة في الدقيقة 63.

وكاد البديل ريتشارلسون أن يسجل مستغلا رمية جانبية نفذها جفارديول بالخطأ ما جعل البرازيلي منفردا لكنه سدد كرة سهلة في يد أورتيجا.

وشتت مدافع توتنام من على خط المرمى تسديدة نيكو أوريلي في الدقيقة 89 مانعا التعادل لتنتهي المباراة بفوز الديوك وتأهلهم لربع النهائي.

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