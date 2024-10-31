كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يقصي تشيلسي بالفوز بثنائية

أقصى نيوكاسل يونايتد فريق تشيلسي من ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتغلب نيوكاسل على تشيلسي بهدفين دون مقابل في ختام مباريات كأس الرابطة.

وسجل إيزاك هدف التقدم في الدقيقة 23 قبل أن يضيف نيوكاسل الهدف الثاني بعد 3 دقائق عن طريق أكسيل ديساسي بالخطأ في مرماه.

ولم يسبق لنيوكاسل يونايتد التتويج بلقب كأس الرابطة من قبل.

بينما حقق تشيلسي اللقب خمس مرات كانت آخرها في نسخة 2015.

وبذلك حسمت أندية ليفربول وبرينتفورد وساوثامبتون وكريستال بالاس وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

ويتبقى مواجهة توتنام أمام مانشستر سيتي في ختام منافسات ثمن النهائي لحسم المقعد الأخير.

وتجرى قرعة ربع النهائي عقب نهاية ثمن النهائي.

ويعتبر ليفربول البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب كان آخرها في الموسم الماضي.