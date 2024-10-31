بثلاثية في بريستون.. أرسنال يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس الرابطة
الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 00:54
كتب : FilGoal
حجز أرسنال مقعدا في ربع نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي.
وفاز أرسنال على بريستون بنتيجة 3-0 ضمن دور الـ16 من كأس الرابطة.
وسجل أهداف أرسنال: كاي هافيرتز وإيثان نوانيري وجابريل جيسوس.
وشهدت المباراة مشاركة تومي ستيبفورد الحارس صاحب الـ18 عاما للمرة الأولى مع المدفعجية.
كما عاد ويليام ساليبا لقيادة دفاع أرسنال بعد نهاية إيقافه.
وافتتح جابريل جيسوس التسجيل وأحرز الهدف الأول عند الدقيقة 24.
وأضاف إيثان نوانيري الهدف الثاني لنادي أرسنال عند الدقيقة 33.
وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد ليواصل ضغطه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني.
وفي الدقيقة 57 نجح الالماني كاي هافيرتز في تسجيل الهدف الثالث لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.
وينتظر أرسنال معرفة هوية منافسه عقب إجراء القرعة في ربع النهائي.
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