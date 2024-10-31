"دفعة واحدة".. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد تسلم جوائز كأس إنتركونتينينتال

تلقى النادي الأهلي إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن موعد تسلم الجوائز المالية بمسابقة كأس إنتركونتينينتال.

وحسم الأهلي لقب القارات الثلاث بعد التغلب على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لنصف نهائي كأس إنتركونتينينتال.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا إخطارا من فيفا بتسلم جوائز مسابقة كأس إنتركونتينينتال دفعة واحدة في يناير المقبل".

وأضاف "ضمن الأهلي 2 مليون دولار بشكل مبدئي بعد الفوز على العين والتتويج بلقب كأس القارات الثلاث".

واختتم تصريحاته "سيكون هناك جوائز مالية أخرى سيتم تحديد المبلغ عقب حسم مركز الأهلي".

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة باتشوكا بطل أمريكا الشمالية ضد بطل أمريكا الجنوبية في دربي الأمريكيتين.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.