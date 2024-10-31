خبر في الجول - بمشاركة الأهلي.. ورشة عمل من فيفا في قطر قبل نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 00:22

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم ورشة عمل من أجل تنظيم نصف نهائي ونهائي كأس إنتركونتيننتال بمشاركة الأهلي يوم 14 نوفمبر المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com ستقام الورشة في العاصمة القطرية الدوحة لمراجعة كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 14 ديسمبر المقبل في ملعب 974 بقطر.

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وسيتم مراجعة وزيارة ملاعب التدريب وأماكن الإقامة وتفاصيل تسهيل إجراءات حضور الجماهير من داخل وخارج قطر.

ويتحمل فيفا كافة نفقات سفر وإقامة بعثة الأهلي الرسمية خلال فعاليات مباراة نصف النهائي والنهائي أيضا في حالة التأهل.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.

الأهلي كأس إنتركونتيننتال باتشوكا
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