الدوري الإيطالي - لاوتارو هداف الأجانب.. إنتر ينتصر على إمبولي بثلاثية

انتصر إنتر بنتيجة 3-0 على إمبولي في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو دارميان هدف اللقاء الأول لكن ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو في الدقيقة 19.

وأكمل لاعبو إمبولي اللقاء بعشر لاعبين منذ الدقيقة 31 بعد طرد سابا جوجليشادزي.

وفي الشوط الثاني سجل دافيدي فراتيسي هدف التقدم في الدقيقة 50 من صناعة دارميان.

ثم أضاف في الدقيقة 67 الهدف الثاني من صناعة لاوتارو مارتينيز.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث وأصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ إنتر برصيد 134 هدفا.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 21 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما يظل إمبولي دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي وظل رصيده 11 نقطة في المركز الـ 11.

video:1