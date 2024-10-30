خالد سطوحي: دفعنا ثمن النقص العددي أمام المصري

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 23:39

كتب : FilGoal

طرد إسلام محارب - طلائع الجيش ضد المصري

يرى خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش أن النقص العددي كان سببا رئيسيا في خسارة فريقه أمام المصري.

ونجح المصري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري بهدفين دون مقابل سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة.

وتعرض إسلام محارب للطرد في الدقيقة 20 بعد تدخل قوي على محمد مخلوف.

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وقال سطوحي عبر أون تايم سبورتس: "النقص العددي جعل مهمتنا أمام المصري أكثر صعوبة".

وأضاف "حاولنا استغلال التحولات الهجومية لكننا لم نجح في التسجيل".

وشدد"نحن في بداية الموسم والأداء والنتائج سيتحسنان مع توالي المباريات".

وسجل صلاح محسن الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 52 وقتل محمود حمادة اللقاء في الدقيقة 87.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 9 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على غزل المحلة يوم 7 من الشهر نفسه.

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