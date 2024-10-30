تقرير إماراتي: بعد الخسارة من الأهلي.. كريسبو يواجه بركان الغضب ومطالبات برحيله

يبدو أن أيام الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين باتت معدودة عقب الخسارة من الأهلي في كأس إنتركونتينينتال.

وكشفت صحيفة البيان الإماراتية عن تصاعد موجة غضب جماهير نادي العين على المدرب الأرجنتيني بعد خسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وطالبت الجماهير برحيله بشكل عاجل بعد التراجع المخيف على مستوى الأداء والنتائج مما تسبب في هزيمته بدوري أبطال آسيا والخروج من كأس إنتركونتينينتال والتواجد كسادس الدوري الإماراتي.

وأشار التقرير إلى غضب الجماهير بسبب تكرار تصريحات كريسبو عند الخسارة في كل مباراة وتكرار جملة لم نكن في حالتنا ويجب أن نتعايش مع الخسارة ونتعلم من الأخطاء.

وكانت هناك مطالبات بإقالة كريسبو بسبب تراجع المستوى الفني قبل أن يخسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل لتتعالى المطالبات برحيله.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 والتي حلت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية. وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.