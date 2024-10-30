السلاح - فوز قائمة طارق الحسيني في الانتخابات بالتزكية

أغلق اليوم الأربعاء باب الترشح لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح عن دورة 2024 - 2028.

وفازت قائمة طارق الحسيني بالتزمية إذ لم تتقدم سوى قائمته لخوض الانتخابات المقرر إقامتها يوم 6 ديسمبر المقبل.

وفازت القائمة بالتزيمة برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة حتى 2028.

وتضم قائمة طارق الحسيني كل من أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادوا الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين لتحقيق إنجازات عالمية أو أولمبية في طفرة لم تحدث من قبل في اتحاد السلاح.

وتضم القائمة كلاً من: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، أحمد نبيل، أحمد سمير الميدانى، أيمن زايد، ميرفت حسنين، ياسمين جاد، أمانى البحيرى، أمنية حسين.

وقد تقدمت القائمة بالكامل بأوراق ترشحها يوم الجمعية الموافق 25 أكتوبر 2024 في أول أيام فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة للدورة 2024-2028، وذلك بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة.

وحسب لائحة الاتحاد المصري للسلاح تقام الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والتي تضم رئيسًا و 11 عضوًا على أن يتحدد نائبان في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وقد دعا الاتحاد المصري للسلاح لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بمبنى اللجنة الأولمبية المصرية والتي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024-2028.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد السلاح 11 هيئة رياضية لها حق التصويت في الانتخابات وهي: نادي السلاح المصري، نادي السلاح السكندري، نادي الصيد، نادي الشمس، نادي مدينة نصر، نادي النجوم، نادي طنطا، نادي المعادي، نادي اتحاد الشرطة الرياضي، نادي المؤسسة العسكرية، نادي سبورتنج الرياضي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للسلاح قد حقق طفرة كبيرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الأولمبي خلال الدورتين السابقتين بمجلس إدارة يتكون من غالبية هذه القائمة اختتمت بحصول مصر على ميدالية برونزية من خلال محمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.