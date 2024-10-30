ميدو جابر: هدفنا تجميع أكبر عدد من النقاط.. وجمهور المصري يمنحنا الدوافع

شدد ميدو جابر لاعب المصري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب طلائع الجيش.

ونجح المصري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري بهدفين دون مقابل سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة.

وقال ميدو جابر عبر أون تايم سبورتس: "قمنا بفترة إعداد جدية للغاية. البداية كانت مهمة خاصة مع نظام الدوري الجديد".

وأضاف "هدفنا تجميع أكبر عدد من النقاط والتواجد ضمن المجموعة التي ستنافس على المراكز الأولى في الدوري".

وشدد "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وهذا حال الفرق الكبرى. هدفنا تقديم مستوى يليق بالنادي المصري وجمهوره الكبير".

وأتم "اللعب في السويس أمر جيد وتنتظر حضور جماهير المصري بشكل أكبر خلال المباريات المقبلة لأنه يمثل الدافع الأكبر لنا".

وسجل صلاح محسن الهدف الوحيد برأسية رائعة في الدقيقة 52 وقتل محمود حمادة اللقاء في الدقيقة 87.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 9 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على غزل المحلة يوم 7 من الشهر نفسه.