طبيب الأهلي: جاهزية يوسف أيمن بعد الانتهاء من البروتوكول العلاجي للارتجاج في الرأس

أعلن أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي جاهزية يوسف أيمن مدافع الفريق للعودة للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة سيراميكا كليوباترا.

يوسف أيمن النادي : الأهلي الأهلي

وغاب يوسف أيمن عن مواجهة العين الإماراتي الأخيرة بسبب الإصابة في نهائي السوبر المصري.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل والحصول على لقب كأس نصف العالم لقارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "جاهزية يوسف أيمن للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من البروتوكول العلاجي الخاص به بعد إصابته بارتجاج خفيف في الرأس بنهائي السوبر المصري".

وتابع "مشاركة اللاعب في مران اليوم جاءت مطمئنة دون شكاوى طبية بعد انتهائه من تنفيذ برنامج استشفائي وعلاجي خلال الأيام الماضية".

وخاض فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في أولى جولات الدوري المصري.

وشهد المران انتظام خالد عبد الفتاح في التدريبات الجماعية بعد تماثل الشفاء والتعافي من إصابة آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.