مران الأهلي - خالد عبد الفتاح ينتظم في التدريبات بعد التعافي من الإصابة

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 22:48

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خاض فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء دون راحة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في أولى جولات الدوري المصري.

وانتظم خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد التعافي من الإصابة.

وكان الأهلي قد تغلب على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل والحصول على لقب كأس نصف العالم لقارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهاديء ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

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ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمحرلة المقبلة.

وأدى بقية اللاعبين جانبا من التدريبات البدنية مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد كولر اللاعبين في مران فني متنوع، اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

وشهد المران انتظام خالد عبد الفتاح في التدريبات الجماعية بعد تماثل الشفاء والتعافي من إصابة آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات الفترة الأخيرة.

وشارك عبد الفتاح بشكل طبيعي في المران كاملا اليوم الأربعاء بعد انتهاء البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له مؤخرا.

ويستهل الأهلي حامل لقب الدوري المصري منافساته في تمام الثامنة من مساء السبت بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

الأهلي مران الأهلي خالد عبد الفتاح
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