تشكيل أرسنال - صاحب الـ18 عاما يحرس المرمى أمام بريستون .. وعودة ساليبا

يظهر الحارس الشاب تومي ستيبفورد في التشكيل الأساسي لنادي أرسنال للمرة الأولى.

ويلعب أرسنال ضد بريستون بعد قليل في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وانضم الحارس صاحب الـ18 عاما إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من أياكس امستردام.

كما عاد الفرنسي ويليام ساليبا لقيادة دفاع ارسنال بعد نهاية إيقافه.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة بريستون كالتالي:

حراسة المرمى: تومي سيتفورد

الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - ياكوب كيفيور - أولكسندر زينتشينكو

الوسط: جورجينيو - ميكيل ميرينو - إيثان نوانيري

الهجوم: رحيم سترلينج - مارتينيلي - جابريل جيسوس.