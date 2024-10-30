كأس ألمانيا - مرموش "المرعب" يقود فرانكفورت لدور الـ 16 على حساب جلادباخ

قاد عمر مرموش فريقه إينتراخت فرانكفورت للوصول لدور الـ 16 من كأس ألمانيا بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1.

وبدأ مرموش على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم دويتشه بنك بارك.

ولعب فرانكفورت 75 دقيقة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد آرثر ثيات في الدقيقة 15.

وتقدم هوجو إيكيتيكي بالهدف الأول في الدقيقة 45+2 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة أرضية في الشباك على يمين الحارس.

وسجل الياباني كو إيتاكورا التعادل في بداية الشوط الثاني سريعا للضيوف.

إيتاكورا يحرز هدف بوروسيا مونشنغلادباخ الأول وهدف التعادل في مرمى آينتراخت فرانكفورت#آينتراخت_فرانكفورت 1 #بوروسيا_مونشنغلادباخ 1#كأس_ألمانيا #دبي_الرياضية pic.twitter.com/kqVGEy9P3X — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 30, 2024

وشارك مرموش في الدقيقة 63 بدلا من الكرواتي إيجور ماتانوفيتش.

وبعد 7 دقائق استفاد الدولي المصري من الارتباك الدفاعي داخل منطقة الست ياردات وسجل هدف الفوز.

واحتقل مرموش بارتداء قناع مرعب ليلة الاحتفال بعيد "الهالوين" أو الهلع في أوروبا.

وسجل مرموش هدفه الـ 11 في 13 مباراة بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وبذلك سجل الدولي المصري في جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

وينتظر فرانكفورت قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.