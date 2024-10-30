كأس ألمانيا - مرموش "المرعب" يقود فرانكفورت لدور الـ 16 على حساب جلادباخ

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

مرموش - فرانكفورت

قاد عمر مرموش فريقه إينتراخت فرانكفورت للوصول لدور الـ 16 من كأس ألمانيا بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1.

وبدأ مرموش على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم دويتشه بنك بارك.

ولعب فرانكفورت 75 دقيقة من المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد آرثر ثيات في الدقيقة 15.

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وتقدم هوجو إيكيتيكي بالهدف الأول في الدقيقة 45+2 بعد مجهود فردي رائع وتسديدة أرضية في الشباك على يمين الحارس.

وسجل الياباني كو إيتاكورا التعادل في بداية الشوط الثاني سريعا للضيوف.

وشارك مرموش في الدقيقة 63 بدلا من الكرواتي إيجور ماتانوفيتش.

وبعد 7 دقائق استفاد الدولي المصري من الارتباك الدفاعي داخل منطقة الست ياردات وسجل هدف الفوز.

واحتقل مرموش بارتداء قناع مرعب ليلة الاحتفال بعيد "الهالوين" أو الهلع في أوروبا.

وسجل مرموش هدفه الـ 11 في 13 مباراة بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وبذلك سجل الدولي المصري في جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

وينتظر فرانكفورت قرعة دور الـ 16 والتي ستُجرى يوم 3 نوفمبر المقبل.

وستقام مباريات ثمن النهائي أحد يومي 3-4 ديسمبر 2024.

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