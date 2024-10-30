الرابع على التوالي في الدوري.. المصري يواصل تفوقه على طلائع الجيش بهدفين

واصل فريق المصري تفوقه على طلائع الجيش في مسابقة الدوري وحقق انتصاره الرابع على التوالي في مواجهة الفريقين.

ونجح المصري في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري بهدفين دون مقابل سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة.

وسجل صلاح محسن الهدف الأول برأسية رائعة في الدقيقة 52 وقتل محمود حمادة اللقاء في الدقيقة 87.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي من المصري وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الثانية 50 برأسية من صلاح محسن.

واستقبل صلاح محسن بعد عرضية أحمد عيد وحولها برأسية لكن القائم الأيمن لمحمد شعبان تصدى للهدف.

وتعرض إسلام محارب للطرد في الدقيقة 20 بعد تدخل قوي على محمد مخلوف.

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وأشهر طارق مجدي البطاقة الحمراء بسبب التدخل بتهور على لاعب المصري.

وتألق محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف.

وشهدت الدقيقة 36 تسديدة قوية من كريم طارق لكن مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود جاد.

وأهدر صلاح محسن فرصة هدف محقق في الدقيقة 43 بعد تمريرة من فخر الدين داخل منطقة الجزاء لكن مرت خارج المرمى.

وكاد أن يسجل صلاح محسن في الدقيقة 48 قبل ثواني من نهاية الشوط الأول بعد تسديدة رأسية رائعة لكن القائم الأيسر يتصدى هذه المرة.

وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني نجح صلاح محسن أخيرا في التسجيل بالدقيقة 52 بعد رأسية رائعة داخل شباك محمد شعبان.

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ودفع طلائع الجيش بالثنائي رجب عمران وموسى دياوارا بدلا من كريم طارق وجودوين شيكا في الدقيقة 61.

بينما دفع علي ماهر بالثلاثي كريم بامبو وعبد الرحيم دغموم وميدو جابر بدلا من أحمد القرموطي وخالد الغندور وفخر الدين.

وبعد 5 دقائق سجل كريم بامبو هدفا للمصري لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ودعم طلائع الجيش خط الوسط بمشاركة فريد شوقي بدلا من عماد فتحي في الدقيقة 68.

وكاد خالد سطوحي أن يسجل بالخطأ في مرماه الدقيقة 70 بعد عرضية محمود حمادة لكنها تحولت لركلة ركنية.

وتألق محمود جاد في الدقيقة 75 أمام تسديدة قوية لفريق طلائع الجيش كادت أن تكتب التعادل في الوقت القاتل.

وظهر محمد هاشم لأول مرة بقميص المصري في الدقيقة 78 بدلا من أحمد عيد، وعاد كريم العراقي لمركز الظهير الأيمن بعد مشاركته كمدافع.

ونجح محمود حمادة في قتل اللقاء بالدقيقة 87 بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء على يسار محمد شعبان.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 9 نوفمبر المقبل في الجولة الثانية.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على غزل المحلة يوم 7 من الشهر نفسه.

استمرار التفوق

نجح فريق المصري في مواصلة تفوقه على طلائع الجيش بالمواجهات المباشرة بين الفريقين.

وبذلك حقق المصري انتصاره الرابع على التوالي في مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري.

ومنذ انتصار طلائع الجيش على المصري بنتيجة 3-1 في ديسمبر 2022، لعب الفريقان 4 مرات جميعهم انتهوا بانتصار المصري.

وحقق المصري الفوز بهدف دون مقابل مرتين منهم مقابل انتصارين بنتيجة 2-0 وهما بآخر مباراتين.

توهج صلاح محسن

استمر توهج صلاح محسن مع المصري هذا الموسم وسجل خامس أهدافه بقميص الفريق البورسعيدي.

ولعب صلاح محسن ثلاث مباريات مع المصري هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف.

وبذلك أصبح صلاح محسن قد سجل للمباراة الرابعة على التوالي مع المصري بشكل عام.

وفي آخر ست مباريات للفريق البورسعيدي تم تسجيل 11 هدفا منهم ستة لصلاح محسن.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.