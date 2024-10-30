تشكيل مانشستر يونايتد - مارتينيز ظهير في اختيارات فان نيستلروي الأولى ضد ليستر

أعلن رود فان نيستلروي المدير الفني المؤقت لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي في دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويبدأ ليساندرو مارتينيز كظهير أيسر لتعويض الغيابات، فيما يبدأ التركي ألتاي باييندير في حراسة المرمى بدلا من أندري أونانا.

ويعوض نيستلروي رحيل إريك تين هاج الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وجاء تشكيل يونايتد

حراسة المرمى: ألتاي باييندير

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف – ماتيس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز

الوسط: برونو فيرناديز – مانويل أوجارتي – كاسيميرو

الهجوم: ماركوس راشفورد – جوشوا زيركزي – أليخاندرو جارناتشو

وكان يونايتد قد اكتسح بارنسلي في الدور السابق بنتيجة 7-0.