الدرجة الثانية ب - الأولمبي يصدر بيانا عقب إلغاء مواجهة هلال مطروح

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:46

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أصدر النادي الأوليمبي بيانا عقب إلغاء مباراة الهلال بمطروح بدوري القسم الثاني.

وكان المقرر أن يستضيف الأولمبي نظيره الهلال بمطروح اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة بدوري القسم الثاني.

وقرر الحكم صالح سلامة إلغاء المباراة نظرا لعدم وصول سيارة الاسعاف بعد انتظار لمدة 25 دقيقة.

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وقال الأولمبي في بيان: "بشأن ما حدث اليوم بمباراة فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي ونظيره هلال مطروح في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب. نود الإفادة بأن

يوجد تعاقد سنوي بين النادي الأوليمبي ومستشفى سهلا لتغطية مباريات الفرق الرياضية بمختلف الأعمار بسيارة إسعاف مجهزة بجهاز الصدمات الكهربائية"

وأضاف "تم ارسال جدول مباريات الفريق الأول بالدوري بالكامل والمرسل من اتحاد الكرة إلى مستشفى سهلا. وتم ارسال خطاب إلى إدارة مستشفى سهلا للتأكيد على حضور سيارة الإسعاف اليوم الموافق 30 أكتوبر إلى ملعب عز الدين يعقوب طبقا لجدول المباريات".

وواصل " تم سداد قيمة استئجار سيارة الإسعاف قبل موعد المباراة بالوقت الكافي والتأكيد على حضور السيارة. تم التواصل مع إدارة مستشفى سهلا للوقوف على أسباب تأخر السيارة عن الموعد المحدد والأمر الذي أفادت به أنه يوجد حادث مروري كبير على محور أبو ذكري الأمر الذي إستدعى سيارات الإسعاف من مرفق الإسعاف ومن أكثر من مستشفى لمكان الحادث".

وأتم "وصول سيارة الإسعاف جاء بعد إنهاء الحكم المباراة لانتهاء المدة المحددة لحضور السيارة. حكم المباراة ومراقب لجنة المسابقات قام بكتابة تقرير المباراة وأرفق به المستندات التي تؤكد على صحة موقف النادي الأوليمبي".

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وينتظر الفريقين قرار اتحاد الكرة الخاص بالمباراة بعد إلغاءها.

ويتصدر الأولمبي قمة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات قبل مباريات الجولة الخامسة، بينما حصد الهلال 4 نقاط من 4 مباريات.

وتقام مباريات الدوري من دورين، يصعد من كل مجموعة الثلاث أوائل إذ ينضموا لدورة ترقي تضم 6 فرق تقام من دورين يصعد بطلها لدوري المحترفين.

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