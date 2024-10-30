قرعة كأس خادم الحرمين - كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي

أجريت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-25، وشهدت مواجهة مكررة بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو جديد.

وودع النصر في دور الـ 16 أمام التعاون، بينما خرج الأهلي مبكرا أمام الجندل من دور الـ 32.

وواصل الجبلين المفاجأة وأقصى الاتفاق بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

وجاءت مباريات القرعة

الهلال × الاتحاد

الشباب × الفيحاء

التعاون × القادسية

الرائد × الجبلين

نتائج قرعة دور الـ(8) من بطولة كأس الملك تقام في الفترة من 6 - 7 يناير 2025 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Y6NarwTBiV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 30, 2024

ومنذ بداية الموسم الماضي التقى الفريقان في البطولة العربية والدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والسوبر السعودي وكأس السعودية في 8 مباريات فاز الهلال بها جميعا، وستكون تلك المباراة التاسعة بينهما.

ولم يخسر الاتحاد هذا الموسم أيضا سوى مباراة وحيدة جاءت على يد الهلال.

وستقام المواجهات يوم 6 و7 يناير 2025.

وحصد الهلال لقب الموسم الماضي بالفوز على النصر بركلات الترجيح.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 لقبا آخرها 2016.