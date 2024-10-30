قرعة كأس خادم الحرمين - كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

كأس خادم الحرمين الشريفين

أجريت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-25، وشهدت مواجهة مكررة بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو جديد.

وودع النصر في دور الـ 16 أمام التعاون، بينما خرج الأهلي مبكرا أمام الجندل من دور الـ 32.

وواصل الجبلين المفاجأة وأقصى الاتفاق بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

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وجاءت مباريات القرعة

الهلال × الاتحاد

الشباب × الفيحاء

التعاون × القادسية

الرائد × الجبلين

ومنذ بداية الموسم الماضي التقى الفريقان في البطولة العربية والدوري السعودي ودوري أبطال آسيا والسوبر السعودي وكأس السعودية في 8 مباريات فاز الهلال بها جميعا، وستكون تلك المباراة التاسعة بينهما.

ولم يخسر الاتحاد هذا الموسم أيضا سوى مباراة وحيدة جاءت على يد الهلال.

وستقام المواجهات يوم 6 و7 يناير 2025.

وحصد الهلال لقب الموسم الماضي بالفوز على النصر بركلات الترجيح.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 لقبا آخرها 2016.

كأس خادم الحرمين الهلال الاتحاد،الجيش الجبلين
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